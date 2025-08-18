Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Northern Region, Мальта

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Свийи
16
7 объектов найдено
Дом 10 комнат в Naxxar, Мальта
Дом 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
$1,58 млн
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
Коттедж 3 спальни в Свийи, Мальта
Коттедж 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
$699,498
TekceTekce
Бунгало 7 комнат в Naxxar, Мальта
Бунгало 7 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19 млн
Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
$3,04 млн
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
Вилла 15 комнат в Меллиха, Мальта
Вилла 15 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43 млн
