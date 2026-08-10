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Дома в Вентспилсе, Латвия

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1 объект найдено
Дом 11 комнат в Вентспилс, Латвия
Дом 11 комнат
Вентспилс, Латвия
Число комнат 11
Площадь 858 м²
Этаж 2/2
";Villa Leonardo"; - тихий апарт-отель под инвестицию в престижном жилом квартале в Вентспил…
$1,76 млн
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Параметры недвижимости в Вентспилсе, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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