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Жильё в Вентспилс, Латвия

2 объекта найдено
Дом 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Вентспилс, Латвия
Дом 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Вентспилс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 858 м²
Этаж 2/2
";Villa Leonardo"; - тихий апарт-отель под инвестицию в престижном жилом квартале в Вентспил…
€1,50 млн
в месяц
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Дом 13 спален в хорошем состоянии, с vid na more в Вентспилс, Латвия
Дом 13 спален в хорошем состоянии, с vid na more
Вентспилс, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 374 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Вентспилс, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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