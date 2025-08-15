Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Vecumnieku pagasts
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Vecumnieku pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Vecumnieki, Латвия
Дом 4 комнаты
Vecumnieki, Латвия
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
$75,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vecumnieku pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти