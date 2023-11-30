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Земельные участки в Валмиера, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки с сауной в Валмиера, Латвия
Земельные участки с сауной
Валмиера, Латвия
Площадь 1 664 м²
Продется уникальный земельный участок с 7 жилыми домами (в том числе два сблокированных домо…
€1,19 млн
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