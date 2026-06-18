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Жилье в Taurupes pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Дом 9 комнат в Taurupe, Латвия
Дом 9 комнат
Taurupe, Латвия
Число комнат 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
$113,116
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Taurupes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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