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Дома в Straupes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Straupe, Латвия
Дом 10 комнат
Straupe, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Прекрасная недвижимость для смелых людей с фантазией, желанием и энтузиазмом.Дом 500 м2, тре…
$142,413
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Параметры недвижимости в Straupes pagasts, Латвия

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