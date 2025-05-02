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Дома с гаражом в Stopinu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Lici, Латвия
Дом 10 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 714 м²
Oтличный семейный дом в Личи, после полной реконструкции. Эстетичный дом с современным ди…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Stopinu pagasts, Латвия

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