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Дома с террасой в Stopinu pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 10 комнат в Lici, Латвия
Дом 10 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу очень красивый светлый дом в 15-ти километрах от Риги. Тихое, уютное м…
$815,287
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Дом 10 комнат в Lici, Латвия
Дом 10 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 10
Площадь 750 м²
Этаж 1/4
Замечательный семейный дом в дали от шума и суеты. Дом предлагается как с мебелью, так и без…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Stopinu pagasts, Латвия

с гаражом
Недорогая
Элитная
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