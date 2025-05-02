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Дома возле озера в Stamerienas pagasts, Латвия

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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Параметры недвижимости в Stamerienas pagasts, Латвия

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