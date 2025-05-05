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Жильё в Siguldas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Siguldas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Siguldas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
$332,897
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Параметры недвижимости в Siguldas pagasts, Латвия

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