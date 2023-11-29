Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земельные участки
  4. Salaspils pagasts

Земельные участки в Salaspils pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Salaspils pagasts, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Salaspils pagasts, Латвия
На продажу предлагаем участок земли под коммерческую застройку в Саласпилсе (рядом с водохра…
€500,000
Оставить заявку
Земельные участки в Salaspils pagasts, Латвия
Земельные участки
Salaspils pagasts, Латвия
Площадь 140 000 м²
Продается земельный участок Ausmiņas в Саласпилсской волости площадью 14,02 га. Земельный уч…
€350,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти