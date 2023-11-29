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Жильё в Саласпилс, Латвия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Саласпилс, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Саласпилс, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 2/2
3-х этажный дом с кровельной конструкцией и пристройкой, высокий цокольный этаж с коммерческ…
€184,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Саласпилс, Латвия
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Саласпилс, Латвия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Этаж 3/3
Продаётся просторный частный дом в Адажах.Особняк 3 уровней. Общая жилая площадь помещений …
€450,000
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