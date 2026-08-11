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Жилье в Саласпилсе, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Саласпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саласпилс, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
$92,044
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
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