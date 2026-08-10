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Жилье в Руйиене, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Руйиена, Латвия
Квартира 6 комнат
Руйиена, Латвия
Число комнат 6
Площадь 204 м²
Этаж 4/7
Просторная 6-комнатная квартира в тихом центре Риги.  Квартира расположена на 4-ом этаже 7-и…
$428,651
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