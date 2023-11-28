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Земельные участки в Ропажский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Муцениеки, Латвия
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
Площадь 2 166 м²
Продается земельный участок площадью 2166 м2 в Гаркалненском районе, Суниши с кадастровым но…
€44,990
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Земельные участки с подъездными путями в Ропажский край, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Ропажский край, Латвия
Хороший, ровный участок под Ригой для строительства собственного частного дома.Прилегающий п…
€38,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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