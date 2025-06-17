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Долгосрочная аренда офисов в Риге, Латвия

2 объекта найдено
Офис 1 310 м² в Рига, Латвия
Офис 1 310 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 310 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,079
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 3 350 м² в Рига, Латвия
Офис 3 350 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 350 м²
Этаж 1
На аренду предлагается просторное здание на Юрмальской трассе. Здание, расположенное на терр…
Цена по запросу
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