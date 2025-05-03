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Жильё в Raiskuma pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Raiskuma pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Raiskuma pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
$128,795
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Параметры недвижимости в Raiskuma pagasts, Латвия

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