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Долгосрочная аренда офисов с террасой в Латвии

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1 объект найдено
Офис 797 м² в Рига, Латвия
Офис 797 м²
Рига, Латвия
Площадь 797 м²
Этаж 20/30
Сдается в аренду офис премиум-класса в современном бизнес-комплексе Zunda Towers, расположен…
$56,391
в месяц
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