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Коммерческая недвижимость в Огре, Латвия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 72 м² в Огре, Латвия
Коммерческое помещение 72 м²
Огре, Латвия
Площадь 72 м²
Этаж 1
Продаётся коммерческое помещение 72m2 - современный действующий, студия красоты в городе Oгр…
$116,788
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Коммерческое помещение 10 064 м² в Огре, Латвия
Коммерческое помещение 10 064 м²
Огре, Латвия
Площадь 10 064 м²
$567,695
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