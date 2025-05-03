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Жильё в Nitaures pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 11 комнат в Nitaures pagasts, Латвия
Квартира 11 комнат
Nitaures pagasts, Латвия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Этаж 2/2
Можно приобрести поистине сказочную недвижимость — усадьбу Кригали, расположенную в 52 минут…
$226,053
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Параметры недвижимости в Nitaures pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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