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Виллы в Marupes novads, Латвия

Babites pagasts
25
Marupe
5
Marupes pagasts
5
Вилла Удалить
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33 объекта найдено
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Продаем новый частный дом в новом поселке Спилве. Удобное расположение - на расстоянии 10-15…
$563,454
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Вилла в Бабите, Латвия
Вилла
Бабите, Латвия
Количество спален 6
Площадь 270 м²
$398,402
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Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 9
Площадь 564 м²
Предлагаем на продажу замечательный , просторный дом в посёлке Либери.Поселок Либери (Liberi…
$568,007
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$512,231
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Вилла в Marupe, Латвия
Вилла
Marupe, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Роскошный одноэтажный дом впечатлит вас своим изысканным дизайном и бескомпромиссной функцио…
$390,206
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 7
Площадь 315 м²
Большой и красивый 2ух этажный  дом в Марупе (5mns из Риги) в жилом районе.Земля 1768 м2 - 3…
$439,039
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Вилла в Spunciems, Латвия
Вилла
Spunciems, Латвия
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 2-х этажный жилой дом в центре поселка Спунциемс, 350 м 2. Земля 1800 m2. Имеется …
$290,264
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Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$739,889
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Вилла в Sebruciems, Латвия
Вилла
Sebruciems, Латвия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Oсобенный закрытый поселок, скрытый от посторонних глаз, со своим уникальным круглосуточным …
$705,740
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжитой посёло…
$455,316
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Площадь 264 м²
Дом в Пиньки, Бабитская волость, поселок ''Салиена'', в очень удобном месте между Ригой и Юр…
$779,729
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Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Предлагаем на продажу абсолютно новый дом с просторной и ухоженной территорией. Дом располож…
$739,889
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Вилла в Varkali, Латвия
Вилла
Varkali, Латвия
Площадь 680 м²
Предлагаем просторный 2-этажный дом с уникальной архитектурой и стилем. В доме просторная и …
$523,614
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Объединяя в себе высокий уровень обслуживания и комфорта, изысканную и в то же время уютную …
$369,945
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжитой посёло…
$432,551
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
В доме есть все для комфортного проживания,  качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$853,718
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Продается современный жилой дом в жилом поселке "Сели". В поселке "Сели" благоустроена и озе…
$546,380
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$739,889
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Сдается новый, современный частный дом с тремя спальнями в Пиньках. Дом находится в нескольк…
$363,115
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Вилла в Рига, Латвия
Вилла
Рига, Латвия
Площадь 265 м²
Продаётся частный дом, расположенный в зелёном месте на границе Риги и Бабитской волости, ря…
$455,316
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 7
Площадь 497 м²
Продается огромный фундаментальный дом, сделанный из органических материалов общей площадью …
$512,231
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
В доме есть все для комфортного проживания,  качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$819,570
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Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продается эксклюзивный дом в престижном поселке Мажарес, недалеко от центра Риги. Этот дом…
$785,421
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжитой посёло…
$432,551
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Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$739,889
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Мы предлагаем уютное и комфортное решение дома танхаусы в закрытом посёлке. Дома спроекти…
$347,179
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Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$626,060
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Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Дом в эксклюзивном закрытом посёлке “Таурини”, расположенном на берегу живописного озера. Зд…
$1,42 млн
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Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Современный 2-этажный дом в поселке “Dižbārdi”. Поселок закрытого типа. Проект с великолепно…
$910,633
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Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Дом в эксклюзивном закрытом посёлке “Таурини”, расположенном на берегу живописного озера. Зд…
$1,42 млн
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Параметры недвижимости в Marupes novads, Латвия

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