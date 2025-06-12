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Таунхаусы в Marupes novads, Латвия

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12 объектов найдено
Таунхаус в Пиньки, Латвия
Таунхаус
Пиньки, Латвия
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Предлагаем новый дом в самом популярном элитном посёлке Салиена, расположенном рядом с Ригой…
$307,339
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Таунхаус в Пиньки, Латвия
Таунхаус
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Предлагаем уютный дом в самом популярном элитном посёлке Салиена, расположенном рядом с Риго…
$307,339
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Таунхаус в Марупе, Латвия
Таунхаус
Марупе, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Предлагаем на продажу дом, расположенный в пригороде Риги - поселке с преимущественно частно…
$364,253
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Таунхаус в Sebruciems, Латвия
Таунхаус
Sebruciems, Латвия
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Предлагаем дом-близнец (дуплекс) в полностью обустроенном поселке клубного типа, который удо…
$364,253
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Таунхаус в Sebruciems, Латвия
Таунхаус
Sebruciems, Латвия
Количество спален 6
Площадь 359 м²
Коттеджный поселок Green Village – ваша европейская резиденция!Жилой комплекс клубного типа …
$732,161
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Таунхаус в Пиньки, Латвия
Таунхаус
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Лучшее место в Латвии для жизни, отдыха, работы и путешествий. Тихий, благоустроенный, обжит…
$341,487
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Таунхаус в Пиньки, Латвия
Таунхаус
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Площадь 178 м²
Предлагаем светлый новый дом-таунхаус в самом популярном элитном посёлке Салиена, расположен…
$352,870
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Таунхаус в Dzilnuciems, Латвия
Таунхаус
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Предлагаем вам проект двухэтажного  дома-близнеца, фактически состоящий из двух отдельных по…
$398,402
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Таунхаус в Sebruciems, Латвия
Таунхаус
Sebruciems, Латвия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Предлагаем дом-близнец (дуплекс) в  закрытом  поселке клубного типа, который удобно располож…
$364,253
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Таунхаус в Марупе, Латвия
Таунхаус
Марупе, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Предлагаем на продажу дом, расположенный в пригороде Риги - поселке с преимущественно частно…
$328,966
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Таунхаус в Sebruciems, Латвия
Таунхаус
Sebruciems, Латвия
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Предлагаем  танхаус в  закрытом  поселке клубного типа, который удобно расположен между Риго…
$364,253
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Таунхаус в Dzilnuciems, Латвия
Таунхаус
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Прекрасный выбор для Жизни- это Новый, Современный, двухэтажный дом-близнец в живописнейшем …
$341,487
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Параметры недвижимости в Marupes novads, Латвия

Недорогая
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