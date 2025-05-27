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Таунхаусы в Marupe, Латвия

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2 объекта найдено
Таунхаус в Марупе, Латвия
Таунхаус
Марупе, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Предлагаем на продажу дом, расположенный в пригороде Риги - поселке с преимущественно частно…
$364,701
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Таунхаус в Марупе, Латвия
Таунхаус
Марупе, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Предлагаем на продажу дом, расположенный в пригороде Риги - поселке с преимущественно частно…
$329,370
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Параметры недвижимости в Marupe, Латвия

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