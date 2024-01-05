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Земельные участки в Марупский край, Латвия

21 объект найдено
Земельные участки в Марупский край, Латвия
Земельные участки
Марупский край, Латвия
Производственно-коммерческая земля категории R2, рядом с шоссе Рига-Елгава (A8, E77), недале…
€120,000
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Земельные участки в Vetras, Латвия
Земельные участки
Vetras, Латвия
€120,000
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Земельные участки в Марупский край, Латвия
Земельные участки
Марупский край, Латвия
Площадь 30 000 м²
Я продаю коммерческую землю в Тире, на дороге A8, проезжая по старой Елгавской магистрали. О…
€300,000
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Земельные участки в Марупский край, Латвия
Земельные участки
Марупский край, Латвия
Площадь 10 000 м²
Я продаю коммерческую землю в Тире, на дороге A8, проезжая по старой Елгавской магистрали. О…
€100,000
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Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
Площадь 31 000 м²
Продается земельный участок под коммерческую застройку. На участке построено двухэтажное ки…
€300,000
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Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
Площадь 6 796 м²
Продают земельный участок 6796м2 в Яунмарупе, район ул. Зиедкалну. Возможно делить на два от…
€99,000
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Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
Площадь 6 400 м²
Продают земельный участок 6043 м2 в Яунмарупе, район ул. Зиедкалну. Возможно делить на два о…
€80,000
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Земельные участки в Vetras, Латвия
Земельные участки
Vetras, Латвия
Площадь 14 300 м²
На продажу два земельных участка которые находится рядом. Общая площадь 1.43 га. Рядом все к…
€214,500
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Земельные участки с подъездными путями в Марупский край, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Марупский край, Латвия
Продается земельный участок 2,06 га под строительство частного дома в Марупском районе! Очен…
€185,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в Марупский край, Латвия
Земельные участки
Марупский край, Латвия
Оличное место для развития нового поселка, участок граничит с водохранилищем поселка «Сели»,…
€300,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Яунмарупе, Латвия
Продается земельный участок 1538 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки зе…
€92,280
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Земельные участки в Скулте, Латвия
Земельные участки
Скулте, Латвия
Предлагаем участок коммерческой земли 10 га. Земельный участок находится в Марупском округе.…
€1,10 млн
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Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
Продается земельный участок 1502 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
€90,120
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Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
Продается земельный участок 1665 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
€99,900
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Земельные участки в Terini, Латвия
Земельные участки
Terini, Латвия
Недвижимость находится рядом с Рижским международным аэропортом - крупнейшим центром воздушн…
€1,56 млн
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Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
Предлагаем на продажу большой участок земли в Марупе. Удобная локация, до центра города ок…
€1,10 млн
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Vetras, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Vetras, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в Марупский край, Латвия
Земельные участки
Марупский край, Латвия
продает землю в Асари 1855 м2 морская сторона, красивый, чистый, солнечный участок, под инди…
€248,000
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Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
Предлагаем приобрести обьект недвижимости, расположенный в Марупе. Согласно плану развития, …
€1,10 млн
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Земельные участки для сдачи в аренду в Vetras, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду
Vetras, Латвия
Асфальтированный подъезд, к участку подведено электричество, газ, центральная канализация и …
€350,000
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Земельные участки для сдачи в аренду в Марупский край, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду
Марупский край, Латвия
Продаем участок земли в Марупе под застройку. Земельный участок находится на территории част…
€429,000
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