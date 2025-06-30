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Квартиры с террасой в Marupes novads, Латвия

Марупе
31
Marupes pagasts
27
Babites pagasts
8
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 216 м²
Этаж 1/2
Предлагаем приобрести уютную, тёплую и продуманно построенную недвижимость, созданную для ко…
$746,838
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Типы недвижимости в Marupes novads

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Marupes novads, Латвия

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