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Виллы в Marupe, Латвия

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5 объектов найдено
Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 7
Площадь 315 м²
Большой и красивый 2ух этажный  дом в Марупе (5mns из Риги) в жилом районе.Земля 1768 м2 - 3…
$439,578
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Мы предлагаем уютное и комфортное решение дома танхаусы в закрытом посёлке. Дома спроекти…
$347,605
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Объединяя в себе высокий уровень обслуживания и комфорта, изысканную и в то же время уютную …
$370,399
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Продается современный жилой дом в жилом поселке "Сели". В поселке "Сели" благоустроена и озе…
$547,051
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Вилла в Марупе, Латвия
Вилла
Марупе, Латвия
Количество спален 17
Площадь 591 м²
Продается новый, просторный, светлый, с хорошо продуманной планировкой для комфортной жизни,…
$626,829
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Параметры недвижимости в Marupe, Латвия

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