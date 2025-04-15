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Производственные здания в Malpils pagasts, Латвия

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 1 451 м² в Malpils pagasts, Латвия
Производство 1 451 м²
Malpils pagasts, Латвия
Площадь 1 451 м²
Этаж 2/2
История фундаментов этих зданий начинается в 1600-х годах.С 1938 года здесь находилась молоч…
$131,375
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