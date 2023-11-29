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Жильё в Мадонский край, Латвия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат с балконом, с террасой в Vestiena, Латвия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой
Vestiena, Латвия
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Красивый и уютный сельский дом "Savītes pilskalns" в живописном месте Мадонского края Вестие…
€340,000
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Квартира 5 комнат с Spalni, с газовым отоплением в Мадонский край, Латвия
Квартира 5 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Мадонский край, Латвия
Комнаты 5
Площадь 132 м²
Этаж 4/6
Улица Дзирнаву 62, в дворовом доме, между улицами Тербатас и Бривибас. Предлагаем  5-комнатн…
€232,000
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Параметры недвижимости в Мадонский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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