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Жильё в Limbazu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Limbazu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Limbazu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 208 м²
Продается хутор в живописной местности Лимбажского края – уединение, простор и комфорт в окр…
$372,760
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Параметры недвижимости в Limbazu pagasts, Латвия

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