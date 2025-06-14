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Дома в Ligatnes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Ligatnes pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Ligatnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
$575,637
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Ligatnes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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