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Коммерческая недвижимость в Лиелварде, Латвия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 350 м² в Лиелварде, Латвия
Коммерческое помещение 1 350 м²
Лиелварде, Латвия
Площадь 1 350 м²
Этаж 3
Продают функциональные производственные помещения в Lielvārde, на територии бывшего пивного…
$112,117
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