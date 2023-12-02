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Коммерческая недвижимость в Лиелварде, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая в Лиелварде, Латвия
Коммерческая
Лиелварде, Латвия
Площадь 1 350 м²
Этаж 3
Продают функциональные производственные помещения в Lielvārde, на територии бывшего пивного…
€96,000
в месяц
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