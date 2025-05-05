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Отели в Libagu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Отель 600 м² в Macitajmuiza, Латвия
Отель 600 м²
Macitajmuiza, Латвия
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$620,471
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Международное агентство недвижимости Habita
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