Квартиры в Lapmezciema pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Антиньциемс, Латвия
Квартира 1 комната
Антиньциемс, Латвия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
$81,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Антиньциемс, Латвия
Квартира 2 комнаты
Антиньциемс, Латвия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
$117,128
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
