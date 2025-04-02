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Земельные участки в Кулдига, Латвия

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Языки общения
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Рига, Латвия
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Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Рига, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,27 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Участок земли
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Tribus Realty
Языки общения
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Участок земли в Юрмала, Латвия
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Участок земли в Tinuzu pagasts, Латвия
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