  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Krimuldas pagasts
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Krimuldas pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Krimuldas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Krimuldas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
$53,118
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/4
Двухуровневый Пентхаус в элитном посёлке, на берегу озера Суниши Элитный посёлок, на берегу …
$378,222
Параметры недвижимости в Krimuldas pagasts, Латвия

