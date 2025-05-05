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Жильё в Kandavas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Kandavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kandavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Оазис спокойствия всего в 80 км от Риги. Продаем замечательную усадьбу, расположенную в крас…
$125,637
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Параметры недвижимости в Kandavas pagasts, Латвия

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