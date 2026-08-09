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Долгосрочная аренда отелей с террасой в Юрмале, Латвия

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1 объект найдено
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 26
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
На аренду предлагаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный …
$17,457
в месяц
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