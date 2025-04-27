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Жильё в Jelgavas novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Озолниеки, Латвия
Дом 5 комнат
Озолниеки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Этаж 3
Продается просторный, функциональный, современный частный дом в Озолниеках. Хорошее располож…
$306,134
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Параметры недвижимости в Jelgavas novads, Латвия

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