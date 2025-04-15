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Продажа офисных помещений в Иецава, Латвия

1 объект найдено
Офис 530 м² в Иецава, Латвия
Офис 530 м²
Иецава, Латвия
Площадь 530 м²
Этаж 2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
$61,157
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