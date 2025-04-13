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Жильё в Гробиня, Латвия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Гробиня, Латвия
Дом 5 комнат
Гробиня, Латвия
Число комнат 5
Площадь 496 м²
$268,512
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Гробиня, Латвия
Дом 6 комнат
Гробиня, Латвия
Число комнат 6
Площадь 270 м²
$323,310
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов