Baltezers, Латвия

Сдаются в аренду складские и офисные помещения класса А в логистическом парке EfTEN Logistics Berģi, расположенном в стратегически выгодном месте рядом с шоссе Рига-Таллинн, откуда легко добраться как до центральной части Риги, так и обеспечить прямое сообщение со Скандинавскими странами и другими стратегическими транспортными направлениями. Планировка и технические характеристики помещений могут быть легко адаптированы к потребностям нового арендатора. Есть возможность арендовать часть общей площади. Обширная свободная территория и 30 пандусов способны обеспечить циркуляцию большого объема грузов. Логистический парк получил сертификат BREEAM об устойчивом строительстве.