Сдаются в аренду складские и офисные помещения класса А в логистическом парке EfTEN Logistics Berģi, расположенном в стратегически выгодном месте рядом с шоссе Рига-Таллинн, откуда легко добраться как до центральной части Риги, так и обеспечить прямое сообщение со Скандинавскими странами и другими стратегическими транспортными направлениями. Планировка и технические характеристики помещений могут быть легко адаптированы к потребностям нового арендатора. Есть возможность арендовать часть общей площади. Обширная свободная территория и 30 пандусов способны обеспечить циркуляцию большого объема грузов. Логистический парк получил сертификат BREEAM об устойчивом строительстве.
Комплекс "Mežlīdes" находится в зеленой зоне, всего в 200 метрах от кольцевой дороги Риги соединяющей столицы стран Балтии, что обеспечивает превосходную коммуникацию с центром Риги и другими городами Латвии и стран Балтии.
Офисы
— современные бюро, планировку которых может “построить” каждый клиент под свои нужды и потребности.
— оптико-волоконный кабель для работы интернета.
— работая, сотрудники видят прекрасный вид из окон здания - сосновый лес.
Складские помещения
Арендатор имеет гибкий выбор размера помещения, которое может быть использовано для:
— склада
— небольшого, современного производства
— демонстрационного зала