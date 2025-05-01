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Квартиры в Dienvidkurzemes novads, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 12 комнат в Kapsede, Латвия
Квартира 12 комнат
Kapsede, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 980 м²
Этаж 2/2
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …
$180,011
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Nicas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Скрытая жемчужина на нетронутом побережье Балтийского моря! Этот уникальный отель, расположе…
$1,02 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Dienvidkurzemes novads, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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