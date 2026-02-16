Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазины в Даугавпилсе, Латвия

1 объект найдено
Магазин 120 м² в Даугавпилс, Латвия
Магазин 120 м²
Даугавпилс, Латвия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
$70,887
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
