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Коммерческая недвижимость в Codes pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Codes pagasts, Латвия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Codes pagasts, Латвия
Площадь 1 000 м²
Продаётся действующее производство по изготовлению брусчатки. Объект полностью готов к работ…
$398,179
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