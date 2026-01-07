Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Бауска
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Бауске, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Бауска, Латвия
Дом 5 комнат
Бауска, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Частный дом на продажу - отличное качество жилой площади и продуманный комфорт без компромис…
$301,633
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
