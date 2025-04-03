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Дома в Балдоне, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Балдоне, Латвия
Дом 4 комнаты
Балдоне, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
$214,190
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Агентство
Tribus Realty
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов