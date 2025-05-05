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Жильё в Auru pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Lielberze, Латвия
Дом 3 комнаты
Lielberze, Латвия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 1
$84,740
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Параметры недвижимости в Auru pagasts, Латвия

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