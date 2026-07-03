Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Ainazu pagasts
  4. Жилая

Жилье в Ainazu pagasts, Латвия

;
1 объект найдено
Дом в Ainazu pagasts, Латвия
Дом
Ainazu pagasts, Латвия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
$80,884
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ainazu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти