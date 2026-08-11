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Жилье в Айнажи, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Айнажи, Латвия
Квартира 4 комнаты
Айнажи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 149 м²
Этаж 5/6
Предлагаем квартиру на улице Кр. Валдемара, 73. 149 кв.м., из них жилая 131 кв.м.  большой, …
$273,160
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Квартира 5 комнат в Айнажи, Латвия
Квартира 5 комнат
Айнажи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на улице Кр. Валдемара 71. 5 комнат., 135 кв.м. плюс терраса, газовое…
$303,628
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Дом 5 комнат в Айнажи, Латвия
Дом 5 комнат
Айнажи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Два дома в тихой части Юрмалы, Яундубулты, в окружении соснового леса, в 7 минутах ходьбы от…
$709,165
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