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Латвия
Земельные участки
adazu novads
Земельные участки в adazu novads, Латвия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
1 201 м²
Продается участок под застройку 1201 м2 в Адажи, в благоустроенном поселке «Дайлас», с полно…
€50,440
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
34 300 м²
Территория - ухоженная территория, тихое место. + - Не упустите возможность купить хороший п…
€137,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
adazu novads, Латвия
Земельный участок площадью 1,74 га, на котором стоит большой дом, подлежащий восстановлению.…
€246,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
adazu novads, Латвия
Предлагаются участки земли под строительство частных домов в 'Озолмуйже'. Для строительст…
€35,000
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
- Земля на берегу реки Гауя - Гаркалне - Первая линия - Рядом с комплексом отдыха Адажу па…
€125,000
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
Продаётся земля в очень красивом месте - на берегу Гауи, в Адажском крае. Площадь земли -…
€220,000
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
Продается эксклюзивный участок под застройку площадью 5000 м2 на берегу Малого Балтезера. Ид…
€385,000
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Земельные участки
Адажи, Латвия
Участок земли под застройку в Адажи Адрес: “Austrumdārzi”, Ādažu pag. Площадь земельно…
€476,000
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
Продаем землю в живописном месте - на берегу реки Гауя - Первая линия. - Высокий берег. …
€125,000
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
Предлагается земельный участок на полуострове в уникальном месте. Pасположен в 14 км от гран…
€395,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
adazu novads, Латвия
Продается земля в Адажах, территория застройки особняка. (Dzs2) - Площадь 601 кв. м.m. -…
€21,500
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
Предлагаем приобрести участок коммерческой земли, 2.73 га. Расположено в Адажском районе, по…
€680,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
adazu novads, Латвия
НА продажу земельный участок общей площадью 12900 м2 на берегу озера Малый Балтезерс.Находит…
€903,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
adazu novads, Латвия
Продается эксклюзивный земельный участок площадью 9 940 м2 на берегу озера Большой Балтэзерс…
€500,000
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Земельные участки
Nurnieki, Латвия
180 000 м²
Живописный земельный участок расположен в Адажи, на расстоянии 7км от центра района Адажи и …
€698,876
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